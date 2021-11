Supermán López nos llamó a la primera oportunidad para volver: director del Astana

La polémica por la abrupta salida del ciclista colombiano Miguel Ángel López del Movistar Team sigue desatando todo tipo de reacciones. Luego de confesar los motivos que lo llevaron a volver al Astana, su anterior equipo, el director habló sobre la condición del deportista.

De acuerdo a una conversación con Spazio Ciclismo, Giuseppe Martinelli, el director deportivo, aseguró que el colombiano "tiene margen de mejora" para regresar al Astana Qazajstan tras el incidente en la Vuelta a España 2021, carrera en la que se retiró a último momento y cuando estaba a punto de lograr una posición en el podio.

Martinelli también reveló que una vez Supermán López rompió sus relaciones con el Movistar, busco a su antiguo equipo con el que espera marcar importantes logros en la temporada ciclística del 2022. "A la primera oportunidad nos llamó para volver. No olvidemos que ganó una etapa del Tour el año pasado y luchó en la Vuelta hasta el final por el podio", dijo el director deportivo del Astana.

En la misma entrevista se refirió a su salida del equipo, pues en ese momento había límites en el presupuesto pero el colombiano no pensó en una salida. "Miguel Ángel no quería irse de nuestro equipo en 2020, prefería quedarse con nosotros, pero el presupuesto era realmente pequeño", dijo.

Finalmente reiteró la misma idea que había compartido Supermán López recientemente al decir que se trata de un "regreso a casa". Por eso, tienen grandes metas para el próximo año tras la polémica salida.

Vale recordar que tras la renuncia al Movistar Team, el colombiano no ocultó las razones que lo llevaron a su salida, como por ejemplo el desacuerdo por no ir a los Juegos Olímpicos de Tokio. "A la gente le parece una falta de respeto, pero los hechos son diferentes. Es importante estar dónde a uno le gusta, en un lugar en el que se hagan las cosas con amor, voy a un lugar donde me valoran, dijo en una entrevista par El Tiempo.