Tierno gesto de James Rodríguez con dos pequeños hinchas del Everton

El mediocampista colombiano James Rodríguez, quien se encuentra enfocado en realizar una buena pretemporada con el Everton antes de iniciar la competencia oficial en la Premier League, compartió un grato momento al lado de dos pequeños hinchas que estaban ansiosos por conocerlo.

En un video publicado en Twitter por uno de los acompañantes de los niños y luego replicado por la cuenta oficial del club, se ve cómo el nuevo 10 del Everton sorprendió a los pequeños quienes no sabían que estaban en la casa del colombiano.

Uno de los niños que parecía hablar un poco español le contó al James que su mamá era colombiana y que cumplió ocho años el mismo día que el jugador, por lo que le entregó un regalo.

Por su parte, el otro niño parecía un poco más tímido, pero no tuvo problemas en saludar al mediocampista.

James, que se prepara con su equipo para enfrentar a Millonarios por el torneo amistoso en la Florida cup, al final del video no dudó en tomarse una foto con los niños y así dejarles un grato recuerdo que no olvidarán.

My little Scouse Colombian meeting his idol today for a belated birthday gift from ⁦@JoeBoggo⁩ coincidentally they both share the same birthday, big thanks Joe and little Joesph for making this happen Antonio will never forget this moment #UTFT #EFC pic.twitter.com/sNWHK4R5ob