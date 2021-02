¿Todo hecho? En Francia ya visten a Lionel Messi con la camiseta del PSG

El reconocido diario France football, uno de los medios que más primicias da sobre el París Saint-Germain, generó revuelo en las redes sociales luego de publicar su portada con la fotografía del futbolista argentino Lionel Messi con la camiseta del equipo parisino.

“La carta secreta del PSG”, tituló el medio de comunicación, acompañando la imagen.

De inmediato, medios en todo el mundo, en especial los catalanes, se hicieron eco de la información que hace ‘temblar’ a los directivos del FC Barcelona, pues ya el equipo del jeque se les llevó a una de sus estrellas, el brasileño Neymar.

“¡France Football viste a Messi con la camiseta del PSG!”, destacó ‘Mundo Deportivo’.

“France Footbaal incendia la eliminatoria de Champions vistiendo a Messi del PSG”, escribió el diario ‘Sport’.

Cabe resaltar que Neymar y Di María, dos íntimos amigos de Messi, han mostrado su interés y ganas de jugar con el 10 del Barcelona en el PSG.

Lionel Messi on the cover of France Football in a PSG kit. pic.twitter.com/A1J6HERxIa