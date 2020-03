Torneo de Squash, en Texas, peligra por coronavirus

Catalina Peláez, quien fue campeona de Centroamérica y el Caribe, se encuentra jugando en el Canada Open y hoy se disputa los cuartos de final en el Torneo.

En diálogo con Deportes W la colombiana compartió sus inicios en el deporte, “comencé a jugar squash a los 9 años, al poco tiempo entrenaba en El Nogal porque había más canchas, ahí me empezó a gustar y a los 17 años lo tomé como una disciplina”.

Además, la deportista colombiana comentó cual ha sido la rivalidad más importante que ha tenido en Colombia, “Silvia Ángulo, ha sido mi rival más dura. Empecé a jugar contra ella desde muy pequeña”.

“El squash es un deporte, que ahora, es igual la bolsa entre hombres y mujeres, así que se puede vivir bien, pero si compara las bolsas con los de tenis es muy poquito. Hay que hacer trabajos extras y si se logra conseguir buenos patrocinadores, se logra permanecer ahí”, respondió cuando le preguntaron si se podía vivir de este deporte.

Sobre el tema del coronavirus en Canadá, Catalina comentó que, “hoy nos dijeron que se conoció el primer caso donde me estoy quedando, pero no están tan alarmados. Nos preocupan los siguientes torneos, porque había uno en Texas, no sé qué va a pasar porque el gran cuadro de ahí son europeas”.

