"Vi a Pelé y no podía creer que iba a jugar contra él": Sandro Mazzola

Alessandro “Sandro” Mazzola, histórico futbolista italiano y leyenda viva del Inter de Milán, conversó en #DeportesW sobre su época dorada en el fútbol de su país.

El delantero italiano expresó su apoyo a Carlo Ancelotti, actual entrenador del Napoli: “Conozco a Ancelotti, es una gran persona y un hombre que sabe del fútbol. Los jugadores deberían estar contentos por tener un entrenador como él en el Napoli”.

Por supuesto, Mazzola también se refirió a la actualidad del Inter, al cual definió como un equipo “competitivo” y capaz de quedarse con el scudetto. Sobre sus posibilidades en Champions League, el histórico futbolista dijo que podría meterse en finales “con un par de refuerzos”.

Sandro Mazzola también compartió la historia de cómo llegó al Inter: “Sabía lo grande que era mi papá (Valentino Mazzola) y quería jugar en el Torino. Hice pruebas, pero me dijeron que no era bueno. Luego fui al Inter y me dieron la oportunidad. El Torino se lo perdió porque a veces es difícil reconocer el talento”.

Respecto a la selección italiana, Mazzola dijo que le gusta el estilo de Roberto Mancini, actual seleccionador de la Azzurra: “Me gusta la selección de Mancini. Me gustaba como jugador y me gusta como entrenador. Italia tiene buenos jugadores y creo en el trabajo de Mancini frente a la selección”.

Mazzola recordó partidos importantes en su carrera en los que jugó contra leyendas como Pelé, Alfredo Di Stéfano y Franz Beckenbauer. Sobre el astro brasileño, recordó la final de México 1970 “Entré al campo, vi a Pelé y no podía creer que estaba ahí y que iba a jugar contra él jugar’”. Aquella final la ganó Brasil 4-1.

Mazzola es una leyenda que jugó contra otras leyendas. Su favorita: Alfredo Di Stéfano: "Para mí, Alfredo Di Stéfano es el más grande de todos. En alguna ocasión iba a jugar contra él y me quedé mirándolo porque era mi ídolo”.

Al finalizar la entrevista, Sandro Mazzola dijo que le gusta el uso del VAR y también el mundial con 48 selecciones, esto si eliminan rápido a los países débiles.