¿Vuelve el fútbol? Así se preparan las ligas del mundo para regresar a las canchas

Tras la emergencia generada a nivel mundial por el coronavirus, las más grandes ligas de fútbol del mundo suspendieron sus operaciones para evitar el avance del contagio. Ahora, aunque la crisis no ha cesado, algunas ligas empiezan a adelantar su proceso para regresar a las canchas cumpliendo diferentes medidas para garantizar la seguridad.

La Bundesliga de Alemania será la primera gran competición futbolística en regresar. El Gobierno Alemán ya dio la autorización para que se cumplan las nueve jornadas restantes con la condición de que se garanticen las medidas de seguridad y se juegue a puerta cerrada.

La liga alemana regresará el próximo 16 de mayo con los siguientes encuentros: RB Leipzig Vs. Friburgo, Fortuna Düsseldorf Vs. Paderborn, Hoffenheim Vs. Hertha Berlín, Borussia Dortmund Vs. Schalke 04, Augsburgo Vs. Wolfsburgo, y Eintracht Frankfurt Vs. Borussia Mönchengladbach.

Le puede interesar: Desde pequeño siempre he querido jugar en el Barcelona: Wuilker Fariñez

La Liga de España aún no tiene fecha de regreso, pero los directivos de los distintos clubes esperan que regrese para junio. Sin embargo, los jugadores de equipos como el Barcelona, el Real Madrid o el Atlético de Madrid ya empezaron a retomar sus entrenamientos gracias a la reciente autorización del Gobierno.

La Ligue 1 de Francia ya concluyó y fue coronado el PSG como campeón. Esta decisión se dio después de que la Asamblea de la Liga Francesa hiciera un calculo a partir del cociente de número de puntos por partidos jugados.

La Liga Argentina también concluyó, pero por decisión de la Asociación del Fútbol Argentino en esta competición no se determino ningún campeón ni se tuvieron en cuenta los descensos.

La Serie A de Italia y la Premier League de Inglaterra aún no tienen fecha oficial de regreso. Sin embargo, desde el Calcio ya se permitió que los equipos retomen los entrenamientos con una figura similar a la de La Liga en la que se le deben hacer pruebas a todo el personal de los clubes.

Otras ligas más pequeñas ya han anunciado el retorno de sus operaciones. Entre mayo y junio regresarán las ligas de Corea del Sur, Hungría, República Checa, Polonia, Croacia, Serbia, Suiza, Turquía y Suecia.