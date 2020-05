Desde pequeño siempre he querido jugar en el Barcelona: Wuilker Fariñez

En diálogo con Deportes W Wuilker Fariñez, arquero de Millonarios y la selección de Venezuela, contó que está muy contento y tranquilo en el equipo capitalino, “el club me ha ayudado a seguir mejorando y trabajando. Cuando llegue el momento de partir, lo haré con mucha tranquilidad y responsabilidad".

Agregó que después de 2 años en Millonarios le ha traído mucho aprendizaje, “este es un fútbol muy competitivo y se aprende mucho (…). La experiencia va a ser lo importante en mi trayecto. Ahora estoy en un club grande, esto me ayuda a seguir mejorando".

Por otro lado, el venezolano opinó sobre la importancia de la talla en el fútbol europeo y contó si sueña con jugar en el viejo continente, “allí la talla es importante, lo que más exigen es el tamaño. Esto es poco a poco, si se da la oportunidad, se dará, pero no nos quita el sueño (…) desde pequeño siempre he querido jugar en el Barcelona, he trabajado pensando en eso".

Fariñez, además, compartió quién es el delantero más difícil que ha enfrentado, su mejor compañero y el futbolista que más admira, "el delantero más difícil que he enfrentado ha sido Luis Suárez, es muy rápido. Macalister Silva ha sido mi mejor compañero, me ha aportado mucho, me ha ayudado a crecer. Ha sido una persona que voy a recordar siempre y el deportista que más admiro es Lionel Messi, es un jugador que marca la diferencia y trabaja siempre por mejorar y corregir. Eso es importante para el futbolista, siempre quiere más".

Para finalizar, comentó acerca de la posibilidad de volver a jugar en las canchas a puerta cerrada, esto como medida de protección por el contagio de coronavirus, “es difícil el tema del fútbol sin púbico, uno quiere jugar para hacer feliz a la hinchada".