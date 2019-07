Yo no había hablado porque sabía que la repercusión era más grande: Yoreli Rincón

En diálogo con Vicky Dávila y Hernán Peláez Restrpo en La W, la jugadora de fútbol femenino Yoreli Rincón, catalogada la mejor jugadora de dicha disciplina en el país, habló de un aparente veto que pesaría en su contra por parte de los directivos del fútbol femenino, razón por la cual, pese a su buena condición y momento, habría sido excuida de la convocatoria para los juegos Panamericanos.

Rincón señaló que otrora, cuando se despertó la polémica por las bajas garantías para el fútbol femenino en el país, y el intento por eliminarl a liga profesional en Colombia, evitó hablar sobre el asunto porque sabía que podrían venir represalias en su contra si salía en apoyo de las denuncias de sus compañeras.



Señaló que reconoce que no hay jugadoras indispensables en la selección, pero que aún no entiende porqué fue excluida de la convocatoria para los juegos Panamericanos que arrancan en Lima a partir del róximo viernes. Señaló que la excusa de la falta de continuidad es errónea, pues ella, pese a la alrga temporada de pare de la liga femenina en el país, continuó activa gracias a la disputa de torneos internacionales como la Copa Libertadores femenina con su exequipo el Atlético Huila, con el cual además de salir campeona del certámen nacional y continental, fue escogida como la mejor jugadora del campeonato, razón que le permitió vincularse a un club brasileño, y por la cual nunca se detuvo en su actividad deportiva, previo a su regreso a la liga Colombiana, de la mano del Junior de Barranquilla.



Señaló que aunque no se han conocido pronunciamientos públicos por parte de sus compañeras de selección, si ha conocido de algunas manifestaciones de disgusto con los directivos por parte de Daniela Montoya y de Natalia Gaitán, quienes habrían afirmado descontento por la no convocatoria de la fútbolista que es catalogada como la mejor de nuestro país, y que lleva vinculada a la selección nacional por cerca de una década.



Rincón confesó haberse sentido un poco decepcionada por lo ocurrido, e incluso sola, pero afirma que tiene claro que su presente está en el Junior de Barranquilla, pidiendo a su vez apoyo a sus compañeras de la selección nacional en el reto que asumen en los juegos Panamericanos próximos a iniciar en Perú.

La jugadora aprovechó la entrevista para confirmar que los premios a los que hse habían hecho acreedoras las futbolistas del Atlético Huila como campeonas continentales ya fue entregado por parte de los directivos; lo anterior poniendo fin a una polémica generada tras la obtención del título.