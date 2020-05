Acción de Avianca será retirada del Índice Colcap

El próximo 22 de mayo, la Bolsa de Valores de Colombia retirará la acción de Avianca del Índice Colcap. Entonces, a partir del 26 de mayo, la negociación de las acciones que quedan, cerca de 22,6 millones, se realizará en la sesión de Instrumentos por subasta.

Lo que significa que la acción tendrá 13 cierres en el día: una subasta de apertura (8:30 A.M. a 9:00 A.M.); 11 subastas continuas de 29 minutos con cierre aleatorio, de 9:00 A.M. a 2:30 P.M.; y una subasta de cierre (2:30 P.M. a 3:00 P.M.).