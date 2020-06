¿Colombia tiene déficit de energía?

En una de sus más recientes publicaciones, Primera Página dio a conocer que Colombia estaría contando con un déficit de energía a cuenta que el “Gobierno Nacional se vio sorprendido con que una de las empresas ganadoras de la subasta adelantada en diciembre último para asegurar energía en firme, dado el retraso que sufrió el proyecto de Hidroituango, salió ‘calceta’ porque no presentó el contrato de suministro o garantía para las mismas y, por tanto, perdió dichas asignaciones”.

Lo que llevo a que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) convocará en los recientes días a una nueva subasta de energía, la cual ya se encuentra pública en la página web de la misma.

Ante el escenario, Jorge Valencia, Director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en los micrófonos de W Radio, dijo “la subasta de energía que se hizo en diciembre fue solamente para unas pequeñas cantidades, eso era menos del 2% de la energía que requiere el país, era una subasta de ajuste, y efectivamente las condiciones que establecía el mecanismo de subasta como se desarrolló, permitía que se generara expectativa de poder comprometerse, pero solamente ese compromiso lo adquirían cuando entregarán los suministros de combustibles que podían aportar y una de las tres empresas adjudicadas no la pudo cerrar finalmente”.

Seguido a esto, Valencia, explicó que por ende la Creg tuvo que salir al mercado a buscar la energía que la empresa ya asignada no pudo aportar, aclarando que esto no significa que no haya energía sino que simplemente la que hay no está comprometida y por ende se hace la nueva subasta.

Finalmente la dirección de la Creg, dijo que para el 2021 y 2022 se cuenta con los recursos de energía suficientes para darle cobertura al sistema y que ahorita lo que se está buscando es asegurarla con el nuevo proceso que se iniciará, para que el momento en que se vaya a hacer uso de esos excedentes la empresa que se comprometió a entregarlos lo haga.

