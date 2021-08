Contraloría advierte que Regasificadora del Pacífico incrementaría tarifas de gas

Mediante un documento de 18 páginas, la Contraloría General de la República rechaza el proyecto de la Regasificadora del Pacífico y el Gasoducto Buenaventura-Yumbo y le advierte al Ministerio de Minas, a la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que con esta obra las tarifas de los usuarios de gas en el país se incrementarían hasta en 32% en tres años.

Se trata de la primera función de advertencia que hace el ente de control, como parte del ejercicio del control preventivo, y en donde señala que este proyecto representa un riesgo porque puede llegar a tener una infraestructura improductiva, si no se presenta el supuesto déficit de gas que se daría en 2024 por la presencia de lo que sería el más crítico Fenómeno del Niño.

Llama la atención a la Contraloría que la UPME plantea la necesidad urgente de construir la Planta Regasificadora del Pacífico, para suplir ese déficit de gas natural que se presentaría a partir de enero de 2024, toda vez que si el proceso de selección del inversionista se cumpliese sin ningún contratiempo y el proyecto es adjudicado a finales de septiembre de 2021, como aparece en el cronograma, y estimando un tiempo de construcción de la planta de 58 meses, según la misma UPME, se pondría en operación en julio de 2026, dos años y medio después de presentarse dicho déficit.

Además, que en el estudio de la UPME se presentan inconsistencias en el horizonte de autosuficiencia de gas natural del país, pues plantea cerca de 9 años de reservas de gas de producción nacional, es decir hasta cerca del 2030. No obstante, expone un déficit de gas que se presentaría a comienzos del 2024, lo que justifica la construcción de la planta.

Asimismo, el organismo de control coincide con los analistas que han afirmado que requiere ser evaluado con mayor rigor el eventual desabastecimiento que sustenta la construcción de la planta regasificadora. Esto, además de un riesgo que existe por la demora que implica el licenciamiento ambiental y, de acuerdo con lo que ha señalado la DIMAR, un riesgo técnico-operativo sobre el Puerto de Buenaventura.

Para la Contraloría tomar como base y sustento para el desarrollo del proyecto de construcción de la Regasificadora del Pacífico ese déficit de gas de producción nacional a comienzos del año 2024, producto de plantear un crítico fenómeno climático seco, implica un riesgo de connotación económica:

“…si bien es cierto, la planta no se construirá con recursos del presupuesto nacional, no es menos cierto que su esquema de remuneración establecido implicará un efecto tarifario para los consumidores de gas en el país, pues una vez construida la misma se asumirá el pago de ésta, así la misma no se vaya a utilizar si los supuestos del déficit no se presentan. Es decir, estaríamos asumiendo riesgos con alto impacto económico y social al tener un activo improductivo, construido con un buen propósito, pero con escenarios de oferta y demanda que hoy son objeto de diversos repararos”, indica el ente de control en su función de advertencia.

Es importante indicar que el Minminas, la CREG y la UPME pueden evaluar autónomamente la adopción de las medidas que consideren procedentes para ejercer control sobre los hechos que indica el organismo de control a través de su Delegada de Minas y Energía.

