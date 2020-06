La fórmula para evitar que más empresas se declaren en quiebra

Francisco Reyes, exsuperintendente de Sociedades, afirmó en Sigue La W que las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional con respecto a alivios hacia las empresas permiten un “trámite simple” y un acceso a posibles soluciones para las compañías más afectadas por la cuarentena. Sin embargo, comentó que le “sorprende que solamente 84 compañías en el último mes se hayan acogido a esta directriz. Este dato es indicativo de la la prudencia que los empresarios se aproximan a esta clase procedimiento”. “Los decretos del Gobierno han sido bien diseñados”, dijo.

Cabe destacar que, si bien las normas permiten beneficios como el levantamiento de embargos, la obtención de descuentos y reducciones en las tasas de interés, “muchos señalan esto como la salvación, y no siempre es así”, puesto que “los procesos son desgastantes y muy costosos. El que no esté preparado para un proceso de esta naturaleza hace mejor en no acogerse, más bien debe cerrar temporalmente y negociar con sus acreedores de manera directa”.

Sobre los procesos de reorganización, el exsuperintendente Reyes explicó que “sirven para negociar con los acreedores las obligaciones en términos que permitan que la empresa pueda seguir generando empleo, seguir siendo una fuente de riqueza y creación de valor para sus accionistas. Para esto se crean unas instancias, pasos y procesos. Si hay acuerdo entre las partes, puede celebrarse un convenio para pagar con más holgura y tranquilidad las deudas”.

Que la empresa sea viable; que tenga flujos de caja para cumplir con los acuerdos y gastos de administración después de iniciar el proceso; mirar con cuidado la situación con acreedores; contar con mayorías para el acuerdo, puesto que si no la tiene pueden liquidar a la compañía; analizar los pagos del IVA, y tener recursos suficientes para pagarle a los promotores y demás personas que participan en el trámite son los ocho consejos que Reyes califica de “necesarios” a la hora de entrar en uno de estos procesos. Sin embargo, aclaró que “no por estar en este proceso la compañía va a salvarse”.

Por otro lado, Fernando Bustos, economista de Los Andes y experto en proceso de reorganización empresarial, aseguró que “estos procesos son para recuperar la empresa”. Cada empresario debe intentar “negociar los gastos de administración, arriendos y contratos laborales. Todo lo que implica un flujo de caja que en estos momentos no tienen”.

Si bien la situación actual de las empresas es preocupante, Bustos aseveró que “esta crisis es temporal. Ninguna compañía viable debería perderse en estos tiempos de cuarentena, sobre todo cuando tiene a la mano los mecanismos que puedan protegerla”.

“Muchas empresas pequeñas le tienen miedo al trámite de reorganización. Sin embargo, el decreto aprobado por el Gobierno el día de ayer concede beneficios inmediatos para quien acceda, como levantamiento de embargos”, resaltó.