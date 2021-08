Reacciones al crecimiento de la economía muestran optimismo y observaciones

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, fue el primero en celebrar que en el segundo trimestre del año la economía colombiana haya crecido 17,6%, señalando principalmente que el país sigue su proceso de reactivación, añadiendo que se potenciarán todos los esfuerzos para mantener este comportamiento positivo.

En sus declaraciones, el ministro Restrepo agregó “nos deja con un primer semestre creciendo cerca del 9%, muy por encima de regiones como la Zona Euro, los Estados Unidos, China y varios países de América Latina, uno de los mejores crecimientos comparativamente con Naciones de quienes tenemos hoy información de este crecimiento; sobresale también que este crecimiento está jalonado por sectores como comercio, la industria, la construcción, incluso sectores de entretenimiento con crecimiento a doble dígito y desde la perspectiva de la demanda con un muy buen comportamiento en el consumo de los hogares y en la inversión así como en el de las exportaciones, importantísimo señalar que el nivel del Producto Interno Bruto en términos reales creció incluso con respecto al 2019 en por lo menos 0.4 puntos porcentuales”.

Sin embargo, desde otros sectores, aunque el dato no disgustó, si se hicieron un par de observaciones, como fue el caso de la Central Unitaria de Trabadores, quien se pronunció a través de su fiscal Fabio Arias, señalando que aún no hay niveles en el PIB similares a los que se registraron en 2019 y que aún falta una verdadera ley de reactivación económica.

De esta manera, el líder sindical dijo “o sea que si bien hay un crecimiento importante, todavía no hemos llegado ni siquiera y estamos todavía lejos de las cifras del 2019, de tal manera que si no hay una política de reactivación económica en el país que verdaderamente establezca la renta básica de emergencia y verdaderamente se garanticen los subsidios de las mipymes y adicionalmente se reactive el sector agropecuario mediante un sistema de créditos y de competitividad en materia de precios, no habrá forma de que haya una reactivación económica en el país”.

En sus declaraciones, Arias agregó que el resultado revelado por el Dane tanto para el segundo trimestre como para primer semestre del año en materia de crecimiento económico, también es muestra que el paro nacional nunca atentó contra la reactivación económica como en su momento se dijo desde el Gobierno, lo cual fue calificado como una mentira por el fiscal de la CUT.

Desde el área de análisis del BBVA Research, se destacó que Colombia siguió con su recuperación, aunque manifestando que esta fue limitada por los problemas logísticos del segundo trimestre, añadiendo que para lo que resta del año hay que esperar cómo se da el avance de la pandemia, los riesgos asociados a la nueva variante delta y del contexto sociopolítico que irá ganando mayor relevancia en los próximos meses, conforme se acerquen las elecciones de 2022.

Finalmente, la entidad bancaria manifestó que espera un crecimiento de 7,5% para el año 2021, añadiendo que en los próximos trimestres se espera una desaceleración de la tasa de crecimiento anual por la moderación de los efectos de base estadística, pero sin dejar de lado que la economía seguirá expandiéndose en el margen, según muestran los indicadores más adelantados disponibles para el tercer trimestre.