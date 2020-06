A pesar de los intentos del Gobierno de Trump, libro de John Bolton sí estará a la venta

El exsecretario de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, publicó el libro “The Room Where It Happenedes” en el que narra los 17 meses que estuvo en el cargo y hace fuertes señalamientos sobre el presidente Donald Trump y su relación con China.

El Gobierno de Trump demandó a Bolton argumentando que el libro ponía en peligro la seguridad nacional por revelar información clasificada. Sin embargo, este 20 de junio el juez Royce Lambert dijo que no había razones para bloquear su venta.

El juez Lambert dijo que la conducta unilateral de Bolton puede despertar preocupaciones sobre la seguridad nacional, pero el Gobierno no probó que un bloqueo sea la solución correcta.

El magnate no se hizo esperar y dijo por medio de Twitter que esta era una victoria en contra de Bolton ya que su venta no se podía detener debido a que ya había sido filtrado.

“Rompió la ley al publicar cantidades masivas de información clasificada. Debe pagar un alto precio como otros lo han hecho antes. Esto no puede pasar nunca más”, sostuvo el mandatario estadounidense en sus redes sociales.

BIG COURT WIN against Bolton. Obviously, with the book already given out and leaked to many people and the media, nothing the highly respected Judge could have done about stopping it...BUT, strong & powerful statements & rulings on MONEY & on BREAKING CLASSIFICATION were made....