A Trump no le han levantado cargos y no se sabe si lo hagan: exfiscal Federal

Este jueves, el director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, se declaró no culpable y compareció ante un juzgado de Manhattan.

Renato Mariotti, exfiscal Federal para el Distrito Norte de Illinois, manifestó en La W que “es un caso en el que la organización Trump tomó dinero bajo cuerda, ni tampoco pagó impuestos”.

Indicó que “lo que pasará es que seguirá en la Corte el proceso contra la organización Trump y Allen Weisselberg. A Trump no le han levantado cargos y no se sabe si lo hagan”.

Señaló que “Weisselberg está acusado en participar en un esquema para defraudar a las autoridades fiscales. Además de no pagar impuestos y mentirles con excusas”.

Le puede interesar:

Dijo que “el expresidente a pesar que dice que no hay nada detrás de ese caso y que no van a haber consecuencias, la empresa no ha negado nada y la defensa de ellos va a presentar mociones para desafiar; entonces si no se declaran culpables, el caso procederá en la Corte”.