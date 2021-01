Alemania prolonga hasta el 31 de enero las restricciones contra la covid

Alemania acordó este martes prolongar hasta el 31 de enero las restricciones -incluido el cierre de colegios y comercios no esenciales- y endurecer algunas de ellas, como la de las reuniones privadas, que a partir de ahora sólo podrán incluir a una persona que no viva en el domicilio.



La decisión se incluye dentro del nuevo paquete de restricciones a la vida pública y la actividad económica que han acordado la canciller alemana, Angela Merkel, y los jefes de los 16 ejecutivos regionales del país para atajar la propagación del coronavirus.



Alemania no logra reducir el número de contagios tras dos meses de restricciones. Este martes comunicó 11.897 nuevos contagios (una cifra influida por los recientes festivos) y 944 muertes, con lo que acumula 1.787.410 infecciones y 35.518 fallecidos.