Bloomberg se retira de la carrera por la presidencia

Michael Bloomberg termina sus aspiraciones de ser el candidato demócrata para la presidencia de Estados Unidos después de haber gastado más de 500 millones de dólares en propaganda.

"Hace tres meses entré para derrotar a Donald Trump. Ahora me retiro por la misma razón”, afirmó Bloomberg por medio de una publicación en redes sociales.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden . pic.twitter.com/cNJDIQHS75

Además, manifestó su respaldo al demócrata Joe Biden, ganador en el Súper Martes y exvicepresidente durante el Gobierno de Barack Obama.

Después del anuncio la reacción de Donald Trump no se hizo esperar, “Le pude haber dicho hace tiempo que no tenía lo que se necesitaba y se habría ahorrado un billón de dólares”. En otro trino agregó que “esta ha sido la peor y más vergonzosa decisión de su vida”.

Mini Mike Bloomberg just “quit” the race for President. I could have told him long ago that he didn’t have what it takes, and he would have saved himself a billion dollars, the real cost. Now he will pour money into Sleepy Joe’s campaign, hoping to save face. It won’t work!