Catar y Dubai buscan jóvenes colombianos para trabajar en hotelería y turismo

En entrevista con W Fin de Semana, Carlos Díaz aseguró que se encuentran interesados en colombianos debido a que “tuve una grata experiencia en la convocatoria en Bogotá, allí quedé impactado por el nivel que tienen los profesionales colombianos. Debido a esta nueva convocatoria dije que tenía que volver a abrir espacios para Colombia porque hay muy buenos profesionales”.

Las personas que estén interesadas deberán enviar su hoja de vida en inglés al correo electrónico cv@phrsrecruitment.com o ingresar a la web https://phrsrecruitment.com y seleccionar “Encuentra tu próximo trabajo”, donde se presentan todas las opciones disponibles.

En cuanto a los requisitos solicitados, Díaz aseguró que no es necesario tener experiencia, lo más importante es que quienes se postulen tengan un alto nivel de inglés. “Nuestros hoteles de lujo no se fijan mucho en la experiencia, si tienen magnífico, pero si no, no pasa nada, lo que importa es la actitud. La empatía que tengan con los huéspedes”.

Por último, afirmó que las personas que serán contratadas tendrán contrato fijo de mínimo un año y máximo dos o tres años. “Más allá de Catar estamos en la búsqueda de muchas personas porque es un destino que muchos quieren conocer”.