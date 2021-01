¿Cuáles fueron los presidentes de EE.UU. que no asistieron a la posesión de sus sucesores?

Luego de una larga carrera para llegar a la Oficina Oval, en medio de polémicas por un supuesto fraude electoral y el asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de los seguidores del ahora expresidente Donald Trump, Joe Biden asumió el poder como el presidente número 46 de esa nación.

El pasado 8 de enero el entonces presidente Trump confirmó que no asistiría a la investidura de Biden. "A todos los que me han preguntado, no iré a la toma de posesión el 20 de enero", dijo Trump en un lacónico tuit.

A lo largo de la historia de Estados Unidos otros presidentes no han asistido a una ceremonia de investidura de su sucesor.

Existen 3 presidentes salientes en la historia de Estados Unidos que decidieron no asistir a la investidura de sus sucesores. Aquí les enseñamos quiénes fueron y cuáles fueron sus motivos:

En 1801: Jefferson John Adams

John Adams fue el primer jefe de estado que no asistió a la posesión presidencial de Thomas Jefferson.

El día de su investidura, sin su antecesor, Thomas Jefferson inició con la tradición de marchar desde el Capitolio a la Casa Blanca.

En 1829: John Quincy Adams

John Quincy Adams, hijo de Jefferson John Adams, ganó la presidencia de ese país luego de una polémica batalla con Andrew Jackson, quien 4 años después buscó la revancha y le arrebató la presidencia a Adams.

Durante las elecciones de 1828, Adams fue acusado por Jackson de haber sido un “proxeneta” en Rusia, este respondió al ataque de su rivel de tener una “madre prostituta” y su esposa de ser incriminada por adulterio bígamo.

En 1869: Andrew Johnson

El vicepresidente Andrew Johnson fue el tercer presidente en funciones en no asistir a una ceremonia de investidura de su sucesor, Ulysses S. Grant, cuando ganó las elecciones en 1868 y tomó posesión el 4 de marzo de 1869.

Andrew Johnson asumió la presidencia después del asesinato del presidente Abraham Lincoln en 1865.