"No hay tiempo que perder", el primer tuit de Biden como presidente

El recién investido presidente de Estados Unidos, Joe Biden, usó su primer mensaje en Twitter para adelantar algunas de las acciones que tomará este mismo miércoles y afirmó: "No hay tiempo que perder a la hora de resolver las crisis que enfrentamos".



Biden emitió su mensaje desde su usuario oficial como presidente, @POTUS, las siglas de Presidente de Estados Unidos, en inglés.



"No hay tiempo que perder a la hora de resolver las crisis que enfrentamos. Esa es la razón por la que hoy me dirijo al Despacho Oval para ponerme manos a la obra y ofrecer acciones valientes y alivio inmediato para las familias estadounidenses", dijo Biden en Twitter.

Su mensaje llega 12 días después de que su antecesor, Donald Trump, perdiera para siempre el acceso a su cuenta personal en esa red social tras el violento asalto al Capitolio.



Biden colocó una foto suya sonriente como imagen de perfil y, en la parte dedicada a su biografía, escribió: "46º presidente de Estados Unidos, marido de @FLOTUS (siglas de Primera Dama de Estados Unidos, en inglés), orgulloso padre y abuelito".



Por su parte, Jill Biden, que ahora tiene la cuenta de @FLOTUS, aún no ha escrito ningún mensaje, aunque se describe a sí misma en la biografía de su perfil como "primera dama de Estados Unidos", "educadora en centro de estudios superiores", "madre militar", "abuela" y "esposa de @POTUS".



La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, fue más sucinta que Biden en su primer mensaje en esta red social y solo dijo: "Preparada para servir".

El usuario de Harris es @VP, siglas con las que se conoce el cargo de vicepresidenta.



Además, Twitter tuvo que crear el usuario @SecondGentleman (segundo caballero, en inglés) para Doug Emhoff, el marido de Harris.



Hasta ahora, ninguna mujer había ocupado la Vicepresidencia de Estados Unidos, cargo que detenta a partir de hoy Harris, quien también hizo historia como la primera persona de raza negra y de origen asiático en asumir esa responsabilidad.