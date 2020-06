¿Desde cuándo Estados Unidos estaba tras la pista de Alex Saab?

Patrick Duddy fue el último embajador de Estados Unidos en Venezuela hasta septiembre de 2008 cuando fue expulsado por el presidente venezolano Hugo Chávez.

Lea en La W: El Gobierno de España sabía de la reunión con Delcy Rodríguez: Juan Luis Cebrián

El diplomático contó en La W que desde que él estaba en Caracas se conocía sobre Alex Saab como un “lavador de dinero que estaba metido en actividades criminales”.

El empresario Alex Saab fue capturado en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de Sal (el más importante de Cabo Verde) el pasado fin de semana después de ser acusado por la justicia de Estados Unidos de ser testaferro del gobierno de Nicolás Maduro.

Duddy comentó que no poder extraditar a Alex Saab no implica que no haya una obligación formal de hacerlo y Cabo Verde tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos por lo que “están tomando de manera positiva nuestra solicitud sobre Saab”.

Le recomendamos: Abogado de Alex Saab asegura que su cliente no fue capturado por delitos en Cabo Verde

Patrick Duddy ha trabajado como subsecretario adjunto para asuntos de América Latina en Washington, cónsul general de los EE.UU. en São Paulo, jefe adjunto de Misión en la Embajada de los EE.UU. en La Paz, y ha servido en las misiones diplomáticas acreditadas en Chile, República Dominicana, Costa Rica, Paraguay y Panamá.