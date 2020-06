El actor porno Ron Jeremy es acusado de violar a cuatro mujeres

La Fiscalía de Los Ángeles (EE.UU.) inició este martes, el proceso para juzgar al actor pornográfico Ron Jeremy por tres cargos de violación y otro de agresión sexual, con cópula oral forzada contra cuatro mujeres.

Si fuera declarado culpable de todas las acusaciones la pena de prisión alcanzaría los 90 años para Jeremy, quien con su apodo "The Hedgehog" ha sido una de las estrellas más importantes de la industria pornográfica y cuenta con un documental sobre su vida, dirigido por Scott J. Gill y titulado "Porn Star: The Legend of Ron Jeremy".

Las denuncias investigadas por la Fiscalía incluyen la demanda de una mujer de 25 años que asegura haber sido asaltada en una residencia de West Hollywood, detalló el diario Los Ángeles Times.

Además, otras dos mujeres -de 33 y 46 años- denunciaron que fueron violadas en un mismo bar de West Hollywood en incidentes separados sucedidos en 2017.

Finalmente, una cuarta mujer de 30 años presentó una denuncia similar por el mismo delito, supuestamente acontecido en ese local durante el verano de 2019.

La Fiscalía desestimo una quinta denuncia, sobre hechos sucedidos en 2016, por "falta de evidencias".

De acuerdo con medios locales, Jeremy podría acudir a los juzgados esta misma semana, aunque no es la primera vez que el actor es acusado de delitos sexuales.

La revista Rolling Stone publicó en 2017 un artículo en el que más de 12 mujeres denunciaron que sufrieron abusos y agresiones sexuales, algunas por parte de compañeras de profesión y otras provenientes del público en actuaciones y convenciones.

Jeremy, por su parte, negó esas acusaciones que por entonces aún no habían llegado a instancias judiciales.

"La Policía ha investigado todas las denuncias serias y los jueces las han desestimado, al igual que la mayoría de las acusaciones de 'manoseo'. Nunca me han acusado ni he pasado un día en la corte por nada de esto", dijo el actor en 2017.