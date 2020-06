¿El libro de John Bolton podría afectar el resultado de las elecciones en Estados Unidos?

John Gans, fue el principal redactor de discursos del exsecretario de Defensa Ash Carter, explicó que John Bolton publicó su libro “The Room Where It Happened” a partir de notas muy meticulosas que recopiló mientras trabajó con el presidente de los Estados Unidos.

En su libro, el exsecretario de seguridad hace duros señalamientos a la relación de Trump con China y Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

Gans contó que no cree que Bolton haya hecho algo ilegal, “es muy difícil diferenciar lo clasificado de lo que no es clasificado, no creo que vaya a revelar nada peligroso, pero si es un recordatorio para el mundo de que Donald Trump es alguien muy difícil”.

Finalmente, puntualizó en que el libro no tendrá gran influencia en las elecciones ya que John Bolton no tiene ninguna influencia real en los partidos.