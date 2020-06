El alemán que vende tragos de aguardiente para ayudar a colombianos

Dominic Fabian Wolf, ruso-alemán que ayuda a los colombianos recaudando dinero vendiendo productos del país latino y donándolos a los más necesitados, explicó en Sigue La W que recaudó 200 mil pesos al vender aguardiente y tinto de origen colombiano a los alemanes.

"Elegí un festivo para que las personas estuvieran más alegres. Cuando les expliqué mi causa, muchas compraron y aportaron incluso sin probar el producto”. También comentó que “a otras personas les gustó mucho el aguardiente y querían seguir tomando".

Le puede interesar: Campaña social de dos colombianos fue ganadora del MIT challenge de la COVID-19

Dominic llegó hace cuatro años a Colombia por un convenio entre las universidades de ambos países. "Estaba en Bucaramanga y me enamoré de esa ciudad y, luego de viajar, de todo el país".

Según el ruso-alemán que ayuda a los colombianos confinados, en Alemania no se conoce mucho de Colombia. "Hay personas que han viajado a Latinoamérica y tenían una idea, pero otras no saben nada. Aquí no enseñan mucho sobre Colombia, sino sobre Europa, los Estados Unidos y Asia. Hasta escuchamos más de África que de Colombia".

Sin embargo, como él trabaja en el sector turismo ha tenido la oportunidad de traer a muchos de sus amigos al país latino y “siempre hablo bien de Colombia, por lo que dejo una buena impresión”.

Lea también: Festival de la ruana, el pañolón, la almojábana y el amasijo este año será virtual



Dominic considera que Colombia es el país con el que se identifica. “Me dio mucha alegría y felicidad”.

“Para mí la pandemia ha obligado a adaptarme otra vez a la cultura europea, pero la cuarentena no la noté mucho porque podía salir con mis amigos”. Si bien “las discotecas están cerradas y a los mercados debe entrarse con protocolos”, cuando Dominic volvió a su ciudad de residencia en Alemania “poco a poco estaban quitando las restricciones. En Colombia me afectó más la cuarentena”.

Además, ante la situación generada por la emergencia del coronavirus, Dominic ha adelantado campañas para recaudar recursos y donaciones para las personas afectadas durante la cuarentena.