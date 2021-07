El discurso de Cuba de culpar a norteamericanos ya está obsoleto: Ella Cisneros

En Cuba, los ciudadanos se manifestaron este domingo contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel Bermúdez. La protesta comenzó en la mañana por las calles de San Antonio de los Baños, al suroeste de La Habana.

La empresaria Ella Cisneros manifestó en La W que “estamos viendo la reacción de un pueblo que por muchos años ha estado en una supresión y que se empeoró por la pandemia, creo que todo llega a su límite y es un momento clave”.

Indicó que “cuando empecé a ir a Cuba era mi interés por saber de los artistas cubanos y de ahí empecé ayudarlos a todos. Terminé viviendo por una exhibición que hice en Cuba y eso me trajo un largo periodo de investigación, luego me di cuenta que las necesidades de los artistas, pero sin meterme en política”.

Cree que “ese discurso de culpar a los norteamericanos ya está obsoleto, se le puede echar la culpa al embargo, pero hay otras cosas que el Gobierno no ha sabido hacer”

Dijo que “esto ha llegado al colmo porque no hay un mejoramiento de la economía, entonces creo que si no hay un cambio en este momento, esto volvería a suceder porque cuando se ha perdido todo, no importa ir a la muerte”.

Expresó que “la Cuba de hoy es diferente a la de 60 años, y el Gobierno no ha cambiado la mentalidad de ese tiempo al actual”.