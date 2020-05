El estado de Missouri autoriza que vuelvan los conciertos, cines y restaurantes

El gobernador del estado de Missouri, Mike Parson, publicó el 27 de abril un plan para hacer la reapertura gradual de la economía en el que se indica que los conciertos, cines y restaurantes podrán retomar su operación a partir del lunes 4 de mayo.

Missouri será el primer estado que permita este tipo de eventos en medio de la pandemia. La condición para que esto pueda ser efectivo es que los establecimientos garanticen que haya suficiente distancia entre los asientos para prevenir el contagio.

Estados Unidos ya registra más de un millón de casos en todo su territorio y más de 65.000 muertes por coronavirus según información del Instituto Johns Hopkins.

Los alcaldes de las ciudades de St. Louis y Kansas City dijeron que esta medida no será adoptada en sus ciudades. “Nos vamos a guiar por los datos, no por las fechas”, dijo Lyda Krewson, alcaldesa de la ciudad de St. Louis.

This is an important reminder.



Though portions of the state will begin to slowly reopen Monday, @STLCityGov will not. While we are developing a phased approach for our own reopening, the City’s #StayHome orders remain in place.



We will continue to be guided by data, not dates. https://t.co/a1wqavqgNM