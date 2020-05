"Son personas muy buenas": Donald Trump defiende a manifestantes en Michigan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a la gobernadora de este estado, la demócrata Gretchen Whitmer, a hablar con estas "muy buenas" personas.



"La Gobernadora de Michigan debería ceder un poco y apagar el fuego. Estas son muy buenas personas, pero están enfadas. ¡Quieren recuperar sus vidas de nuevo, de forma segura! Véalos, hable con ellos, llegue a un acuerdo", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

The Governor of Michigan should give a little, and put out the fire. These are very good people, but they are angry. They want their lives back again, safely! See them, talk to them, make a deal.