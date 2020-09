El Senado mexicano recibirá petición presidencial para juzgar a expresidentes

El Senado mexicano recibirá la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo una consulta popular para enjuiciar a expresidentes, al tiempo que también prepara la suya, informó este lunes el senador Ricardo Monreal.



El legislador, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, recordó que de acuerdo con la Constitución existen tres sujetos jurídicos que pueden solicitar la consulta.



Los ciudadanos, es decir, el 3 % del listado nacional electoral actualizado, mediante la recolección de firmas entre el 1 y el 15 de septiembre; una de las Cámaras, con el 33 % de sus integrantes y el presidente y apuntó que el martes a las 12 de la noche concluye el plazo para solicitarlo.



"Creo que las 1,6 millones de personas que podrían solicitarlo como ciudadanos, no se va a ajustar por el corto plazo y quedan dos entes jurídicos, las dos cámaras, el Senado o la Cámara de Diputados en su 33 % y el presidente. Y creo que ahora (López Obrador) ha anunciado que será el Senado la cámara de origen", apuntó.

Este lunes, en su conferencia de todos los días, López Obrador adelantó que enviará al Senado la petición de realizar la consulta popular para juzgar a los exmandatarios mexicanos porque los ciudadanos solo han recabado la mitad de las firmas necesarias a un día de que venza el plazo para la convocatoria.



El mandatario reveló que la campaña ciudadana solo ha conseguido cerca de 800.000 firmas de 1,6 millones que exige la ley para que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice la consulta popular, por lo que él está dispuesto a intervenir.



Monreal dijo este día a medios su grupo parlamentario tiene "un borrador del cual este día, por acuerdo, se recabarán las firmas del 33 %" de los senadores que deben ser 42 ya que el total de senadores en México es de 128



Explicó que ambas peticiones, que se enviarán por parte de la Mesa Directiva del Senado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueden correr al mismo tiempo y la Corte tiene 20 días naturales para resolver sobre la constitucionalidad de la consulta y la pregunta.



Monreal contó que en el Senado "desde hace varios días ha discutido (la posibilidad, al menos el grupo mayoritario nuestro (Morena), y en su mayoría están dispuestos" a firmar.

Aceptó que no han obtenido las firmas "y no sabemos al final cuántos quieran firmarla, pero lo vamos a saber más tarde"



En las dos últimas semanas, miles de ciudadanos firmado la petición para una votación para empujar a las autoridades a investigar y enjuiciar por corrupción y otros delitos a los últimos cinco expresidentes de México.



López Obrador ha denunciado que estos mandatarios, que van del sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) al de Enrique Peña Nieto (2012-2018), representan el "periodo neoliberal" en el que hubo "saqueos" al pueblo.



La idea de la consulta ciudadana es de López Obrador, quien asumió en 2018 con un discurso contra la corrupción, aunque él ha afirmado que votaría en contra del juicio porque quiere "evitar la venganza".