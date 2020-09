Biden llama a Trump "pirómano climático" ante incendios en el oeste de Estados Unidos

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, llamó este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "pirómano climático" por sus políticas medioambientales, en medio de la ola de incendios que arrasa el oeste del país.



"Los incendios están quemando los suburbios en el oeste (de EE.UU.), las inundaciones acaban con los barrios suburbanos del medio oeste, los huracanes hacen peligrar la vida suburbana a lo largo de nuestra cosa. Si tenemos cuatro años más de negación (de la crisis) climática de Trump ¿Cuántos barrios de las afueras acabarán quemados?", dijo Biden en un discurso en Wilmington (Delaware), donde reside.



"¿Cuántos suburbios tendrán que inundarse? ¿Cuántos suburbios tendrán que desaparecer por las grandes tormentas para dar a un pirómano climático cuatro años más en la Casa Blanca?", preguntó el que fuera vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).



Biden consideró que Estados Unidos. necesita un presidente que respete la ciencia y que comprenda que la crisis climática ya está aquí.

"A menos que tomemos acciones urgentes va a ser catastrófico", advirtió el progresista, quien recordó que Trump piensa que la crisis climática es "una falsedad".



En ese sentido, afirmó que si es elegido como presidente en las elecciones del próximo 3 de noviembre intentará solucionar el problema del calentamiento global y esbozó una serie de medidas que pondrá en funcionamiento para crear "una nación más fuerte, más resistente al clima".



"Veo un EE.UU. fabricando, a trabajadores estadounidenses luchando para liderar el mercado global, a agricultores haciendo agricultura, la primera en el mundo en lograr cero emisiones y, en el proceso, ganando nuevas fuentes de ingresos", auguró.



"Cuando Donald Trump piensa en bombillas LED -agregó-, dice que no le gustan porque la luz no es buena, le hacen parecer siempre naranja".



Biden adelantó que, de ser elegido presidente, hará que el país regrese de nuevo al Acuerdo del Clima de París, del que Trump se retiró.

"Haré que estemos de nuevo liderando el mundo en cambio climático", prometió el aspirante demócrata.



Desde que llegó al poder en 2017, Trump ha dado marcha atrás a numerosas medidas contra la crisis climática, al ordenar la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima, desregular las emisiones de las centrales térmicas de carbón y relajar las exigencias de eficiencia energética de los vehículos.



Trump visita este lunes California para comprobar de primera mano la situación por los incendios, que desde agosto han ocasionado la muerte de una treintena de personas no solo en este estado, sino también en Oregón y Washington, además de decenas de miles de evacuados y varios desaparecidos.



En las últimas semanas, el presidente ha advertido del supuesto peligro que los demócratas suponen para los habitantes de las zonas del extrarradio de ciudades en Estados Unidos con sus políticas para fomentar el acceso a viviendas con precios asequibles, en un intento de captar al electorado blanco que reside en las afueras de las urbes.