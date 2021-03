Encuentran el cuerpo de la colombiana desaparecida en Boynton Beach

Según informó la Policía, en la madrugada de este sábado 6 de marzo fueron encontrados en el Southeast 28th Court, los restos humanos de Mary Stella Gómez Mullet, de 44 años, la colombiana que estaba desaparecida desde el pasado 18 de febrero de este año.

El cuerpo de Gómez Mullet fue encontrado en el patio de la casa de Roberto Colón, el hombre con el que Mary se había casado hace un año. Colón fue arrestado por las autoridades.

"Nuestras más sinceras condolencias están con la familia y los seres queridos de Mary", dijo el jefe de policía Michael G. Gregory en un comunicado. "Seguimos dedicados a esta investigación en curso y a llevar justicia a su familia".

La desaparición de la colombiana se reportó luego de que una persona llamó al 911 informando que no se sabía de su paradero desde el pasado 18 de febrero, cuando se dirigía a la casa de Roberto Colón.

En entrevista con La W, Ana Gómez Mulett comentó que su hermana “viajó a Estados Unidos con sus dos hijos. Ella se fue para buscar otras oportunidades y para cambiar su vida y tiene 44 años”.

Además, especificó que los familiares no conocen a Roberto Colón: “no hemos tenido ningún tipo de contacto con este señor. Mi hermana no nos había contado que se había casado con él”.