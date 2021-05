Es el infierno en la tierra: periodista palestina sobre la situación en Gaza

Jiji Rostom, periodista palestina, habló en La W sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Contó que “los niños están traumatizados porque cada bomba es peor. Hace unas horas fue eliminada una familia por completo. Es el infierno en la tierra”.

Explicó que “lo que pasa ahora no es culpa de Hamás, es por los ataques de Israel. Es un problema de hace muchos años atrás que está explotando […] No sé lo que va a pasar, pero puede haber un cese al fuego y luego comienzan nuevamente el conflicto, esto es lo que la gente no quiere. No creo que vaya a haber un cambio real”.

Sobre el respaldo de Biden a un cese al fuego, indicó que “no creo que las políticas de Joe Biden vayan a ser diferentes a las de Trump. El presidente de Estados Unidos ha mostrado un apoyo a Israel y para mí él estaría financiando el terrorismo”.

Por otro lado, dijo que “la entrada de periodistas está bloqueada y están censurando en las redes sociales. Hemos tenido problemas para difundir la información”.