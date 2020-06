Es mi problema: Banksy rinde homenaje a George Floyd con una nueva obra

Banksy publicó en redes sociales una obra en honor a George Floyd. “Al principio pensé que debía permanecer callado y escuchar a las personas negras sobre este tema. ¿Por qué haría eso? No es problema de ellos, es mío”, sostuvo el artista británico.

Multitud de protestas se han presentado en distintas ciudades del mundo tras la muerte de George Floyd por el exceso de fuerza de un agente de Policía estadounidense. Al movimiento #BlackLivesMatter se han unido cientos de artistas y celebridades de todo el mundo criticando la discriminación racial que se vive en Estados Unidos.

“A la gente de color le está fallando el sistema. El sistema blanco. Como una tubería rota que inunda el apartamento de los de abajo. Este sistema fallido está haciendo de su vida una miseria, pero no es su trabajo arreglarlo. Ellos no pueden -ninguno les dejará en el apartamento de arriba. Este es un problema blanco. Y si la gente blanca no lo arregla, alguien tendrá que subir las escaleras y echar la puerta abajo”, agrega Banksy en su publicación.

Banksy, cuya verdadera identidad es es un misterio, es un artista callejero conocido por sus obras que han aparecido sin previo aviso en diferentes muros del mundo.