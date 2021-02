Estados Unidos autoriza vacuna de Johnson & Johnson contra COVID-19 para uso de emergencia

Estados Unidos otorgó el sábado la autorización de la vacuna de Johnson & Johnson contra la COVID-19 para el uso de emergencia en personas mayores de 18 años, anunció la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Esta vacuna de dosis única es la tercera -junto a las de Pfizer/BioNTech y Moderna- que se utilizará para combatir el virus en Estados Unidos, el país más golpeado del mundo por la pandemia, con más de 500.000 muertos.

Lea aquí: Joe Biden visita Texas tras el impacto del fuerte temporal de frío

"La autorización de esta vacuna amplía la disponibilidad de vacunas, el mejor método de prevención médica para COVID-19, para ayudarnos en la lucha contra esta pandemia, que se ha cobrado más de medio millón de vidas en los Estados Unidos", dijo el comisionado interino de la FDA. Janet Woodcock, MD.

Le puede intesar: Lanzan libro que cuenta detalles poco conocidos de la vicepresidenta Kamala Harris

"La FDA, a través de nuestro proceso de revisión científica abierto y transparente, ahora ha autorizado tres vacunas COVID-19 con la urgencia requerida durante esta pandemia, utilizando los rigurosos estándares de seguridad, efectividad y calidad de fabricación de la agencia necesarios para respaldar la autorización de uso de emergencia", agregó la fuente.

Today, FDA issued an emergency use authorization (EUA) for the third vaccine for the prevention of #COVID19 caused by SARS-CoV-2. The EUA allows the vaccine to be distributed in the U.S for use in individuals 18 years and older. https://t.co/QooSCJWSX0 pic.twitter.com/MWcCdt5n9U