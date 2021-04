Estados Unidos, Brasil, Colombia y México, peores en manejo de pandemia, según estudio

Estados Unidos, Brasil, Colombia y México son, en ese orden, los cuatro países del mundo con el peor desempeño para afrontar la pandemia por COVID-19, señaló un informe realizado por el Colegio de México (Colmex).



Al analizar el caso mexicano, Jaime Sepúlveda, director del Instituto para las Ciencias de Salud Global de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) y coautor del estudio "La respuesta de México al COVID-19", explicó que entre las conclusiones a las que pudieron llegar es que el país tuvo demasiadas deficiencias en el manejo de la pandemia.



Entre estas fallas, puntualizó, estuvo la falta de anticipación, pues se "perdieron oportunidades preciosas" para prepararse a la llegada del coronavirus.

Del mismo modo, existieron carencias en la incorporación de evidencia científica y no se tuvo la capacidad para reconocer los errores y corregir las políticas.



El investigador señaló que, de acuerdo con el reporte, se pudo evidenciar que las autoridades mexicanas minimizaron el uso de pruebas diagnósticas y se ridiculizó y minimizó el uso de cubrebocas, "lo cual tuvo efectos devastadores".



Al mismo tiempo, detalló, existió una subestimación seria de los casos reales pues se estima que para noviembre de 2020 "se estaban detectando 1 de cada 30 casos que existían".



AFECTACIONES A LOS MÁS POBRES



Mariano Sánchez, investigador del Colmex y coautor del estudio, refirió que tras el informe pudieron detectar enormes inequidades en el sistema de salud, por ejemplo, que la tasa de mortalidad es menor en el sector privado.



"Si eres hospitalizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tu probabilidad de morir puede ser hasta más del 50 %, nada que ver con el 20 % de índice de mortalidad por covid de los hospitales privados", refirió.



Destacó que las personas más pobres tuvieron menos posibilidades de tener acceso a las pruebas, además de que el hacinamiento en viviendas, con espacios con poca ventilación y el obligado traslado en transporte público masivo, fueron factores de contagio muy abruptos.



"Todos estos elementos se suman como evidencia de que los más pobres estuvieron más expuestos al virus", apuntó.



CARENCIAS EN PLAN DE VACUNACIÓN



Jaime Sepúlveda expresó su preocupación por la mortalidad en el personal de salud. Esto, dijo, se ha exacerbado a la exclusión de este sector a la vacuna y a que no existe un plan de inoculación claro.



"No se tiene información detallada sobre el número de dosis, ni las áreas geográficas en las que se aplicará. No hay lógica epidemiológica en el plan de vacunación, parece que responden más a la política electoral, que al bienestar de la población", afirmó.



Los expertos refirieron que el estudio debe servir para aprender lecciones y, si es posible, cambiar el rumbo y mejorar en el financiamiento del sistema de salud.



El informe, consta de más de 120 páginas, está basado en más de 400 referencias bibliográficas, y fue realizado a solicitud del panel independiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el auspicio del Instituto para las Ciencias de Salud Global de la UCSF.