Ante la llegada del huracán Dorian, Florida decretó este miércoles el estado de emergencia. Dorian se ha intensificado a medida que avanza hacia Puerto Rico y, según predicciones, se convertiría en “huracán importante” una vez alcance el sureste estadounidense.

El gobernador Ron DeSantis declaró la emergencia desde Miami hasta la frontera con Georgia.

"Es importante que todos los floridianos monitoricen esta tormenta de cerca", alertó.

As Hurricane #Dorian approaches, I’ve declared a state of emergency to ensure local governments and emergency management agencies have ample time, resources and flexibility to get prepared. Please continue to follow local reports and @FLSERT for updates. https://t.co/FyQM6wd8er