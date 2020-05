Gobierno venezolano muestra nuevo documento que vincula a Guaidó con ataques fallidos

El Gobierno de Venezuela mostró este sábado un nuevo documento que vincula al líder opositor Juan Guaidó con los ataques fallidos de hace dos semanas, concretamente, una petición de pago de un bufete legal en el que se reclama un cobro para la contratista militar Silvercorp.



"El despacho legal Volk Law, ubicado en la Florida (Estados Unidos), remitió una carta al diputado en desacato, Juan Guaidó, por el pago vencido de 1,5 millones de dólares adeudado a la empresa Silvercorp por el contrato firmado entre el dirigente y el gerente general de la compañía mercenaria, Jordan Goudreau", se explica en una notificación del Ministerio de Comunicación.



Este contrato tenía como objetivo "ejecutar planes violentos", entre ellos, "el asesinato del presidente de Venezuela Nicolás Maduro".



En la carta, el bufete reclama "un pago inicial de 1,5 millones" de dólares que se deberían haber hecho efectivos "dentro de los 5 días posteriores a la firma del acuerdo de servicios generales, el 16 de octubre de 2019".



El concepto de pago corresponde, según el documento de Volk Law, a "la evaluación previa del proveedor de servicios y tarifas administrativas".



Además, la misiva también va dirigida a Juan José Rendón, quien fue asesor del líder opositor hasta la semana pasada, al diputado Sergio Vergara, al abogado Manuel Retureta y a dos representantes de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio y Fernando Blasi.

ACUERDO "PRELIMINAR"



Rendón confirmó en una entrevista con CNN la semana pasada que sí firmó un acuerdo con Silvercorp, pero que se trataba de algo "preliminar" y que finalmente no se dio "luz verde" al ataque, además de reiterar que Guaidó no había firmado dicho contrato.



Para el Gobierno, la carta del bufete estadounidense es una muestra de que Goudreau, gerente de Silvercorp, tenía "su decisión de hacer valer el contrato, tanto con respecto a los pagos como a la prestación de los 'servicios'".



La reclamación del pago tiene como fecha el 28 de abril, cinco días antes de que se frustraran dos ataques en las costas de La Guaira (norte) y Aragua (centro), donde murieron 8 personas y otras 46 han sido capturadas.



MÁS PRUEBAS CONTRA GUAIDÓ



Este nuevo documento se suma a otras pruebas que, para el Ejecutivo, señalan la relación de Guaidó con los fallidos ataques marítimos.



Cilia Flores, esposa del presidente Maduro, afirmó esta semana que el líder opositor "no se salva de esta".



"Está comprobado plenamente que él (Guaidó) era el que estaba al frente e iban a poner como comandante en jefe-presidente si cumplían con todo lo que estaba pautado", apuntó Flores en la primera declaración que ha tenido en meses.



Sin embargo, la Fiscalía no ha emitido, por el momento, ninguna orden contra él por este caso.