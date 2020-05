Grupo de 230 españoles regresa desde Colombia a Madrid en vuelo humanitario adicional

Un grupo de 230 españoles que tuvieron que quedarse en Colombia por el cierre de cielos causado por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 parte este viernes para Madrid en el tercer vuelo humanitario entre los dos países al que le seguirán otros dos antes de fin de mes.



El vuelo de la aerolínea Avianca, que fue organizado por la embajada y el consulado de España en conjunto con la Cancillería colombiana, debe llegar a las nueve de la mañana del sábado a Madrid y regresar con ciudadanos de este país.



"Es un vuelo que organiza la Cancillería colombiana y que nosotros, con los mecanismos de coordinación que tenemos con ellos para estos temas, aprovechamos para llevar españoles", dijo a Efe el embajador de España en Bogotá, Pablo Gómez de Olea.

En marzo y a comienzos de este mes partieron de Bogotá dos vuelos de carácter humanitario de los organizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España como parte del mecanismo europeo de protección civil en la fase aguda de la emergencia sanitaria, fase que ya se dio por terminada.



En esos dos vuelos viajaron cerca de 700 españoles a los que se sumarán los 230 de hoy y 460 más en los programados para los días 26 y 29 de mayo.



"Creemos que esa fase aguda ha remitido; ahora se va a solventar sobre todo casos de españoles no residentes porque ya pasamos a una fase distinta, una fase de facilitar el retorno a otras categorías de personas que no están en esa situación de vulnerabilidad" de los viajeros anteriores, afirmó.



DOS MESES DE ESPERA



Entre quienes viajan hoy está Damián Blasco, empresario de Zaragoza con negocios en la ciudad colombiana de Popayán (suroeste), quien dijo a Efe que desde hace dos meses estaba esperando una plaza para volver.



"Gracias a Dios yo tengo empresa aquí, llevo 40 años en este país. Yo vine a reconstruir Popayán (destruida por un terremoto en 1983), tengo apartamento, tengo empresa y gracias a eso me he dado vida", manifestó.



En una situación similar estaba Hernán Serna, que trabaja con un equipo de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia y fue sorprendido por el cierre de aeropuertos cuando estaba de vacaciones en la ciudad de Ibagué, en el centro del país, y cuyo regreso a Madrid, previsto para el 20 de marzo, fue cancelado.

"En el último vuelo de Iberia que hubo de repatriación (el 2 de mayo) no conseguimos salvoconducto para salir (por tierra hacia Bogotá) porque nosotros estábamos en Ibagué, entonces se ha hecho muy duro y muy difícil porque yo llevo un marcapasos y necesitaba medicamentos para el corazón que eran imposibles de conseguir en Colombia", afirmó.



Según Serna, en menos de un mes necesita un cambio de marcapasos y "esa es la razón por la que me han puesto en este vuelo".



Más afortunado fue Sergio, un turista de 31 años que pasó parte de la cuarentena obligatoria en Colombia con unos conocidos. "Ya sabía donde me iba a quedar y estuve en su casa todo el tiempo, sin salir desgraciadamente, pero sin ningún problema".



CASOS PRIORITARIOS



El embajador explicó que para la asignación de plazas se dio prioridad, por razones humanitarias, a los españoles no residentes que estaban en viajes de corta duración, "gente que no tiene arraigo ni estructura familiar de apoyo, como sí presuponemos que la tienen tanto los dobles nacionales, como los colombianos residentes en España, como los españoles residentes aquí".



"Lo que hemos querido es atender primero los casos más urgentes y creemos que después de estos tres próximos vuelos de alguna manera esos casos de emergencia están solventados y ahora vamos a atender los casos de necesidad, aquellos que necesitan volver a España por razones laborales o familiares, pero que ya no están aquí en una situación de vulnerabilidad", dijo Gómez de Olea.



El diplomático agregó que además del vuelo de hoy y de los programados para el 26 y 29 de mayo con Avianca están trabajando "para algún vuelo adicional en el mes de junio con Iberia".