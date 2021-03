Guaidó dice que Venezuela quiere un acuerdo y Maduro solo desea "pendejadas"

El líder opositor venezolano Juan Guaidó aseguró este viernes que Venezuela "quiere y necesita un acuerdo político" para abordar el conflicto político que se vive, pero el presidente Nicolás Maduro solo desea "pendejadas".



"Solo en unidad vamos a salir de la tragedia, nadie puede solo. Venezuela quiere y necesita un acuerdo político que solucione (el conflicto), Maduro quiere pendejadas", dijo Guaidó en un acto en el céntrico estado Carabobo, según recoge un comunicado de su equipo.



En este sentido, subrayó que los venezolanos, "en unión y unidad" consiguieron ganar las elecciones legislativas del 2015, cuando la oposición obtuvo la mayoría de los asientos de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).



El opositor reconoció que el sector opositor que se aglutina bajo su liderazgo ha cometido errores que deben "corregir rápido" para seguir avanzando "en la lucha hasta lograr la libertad de Venezuela".



Por eso, invitó a los venezolanos a formar y consolidar la "mayor y mejor unión" posible para presionar y "lograr atender" la emergencia humanitaria compleja, que considera que vive el país, defender los derechos humanos y consolidar de un movimiento interno "que ejerza presión por la libertad de Venezuela, presión internacional, y lograr elecciones presidenciales libres y justas".



"Desde Carabobo le digo a la dictadura que aquí estamos con la gente, no hay amenaza que nos detenga. Vamos a seguir poniendo el pecho. Tenemos una ruta trazada en conjunto con nuestros aliados internacionales. El mundo reconoce al Gobierno encargado, somos nosotros los que tenemos la interlocución con el mundo", subrayó.



El pasado 5 de enero comenzó su mandato legislativo la nueva AN, en la que el 92 % de los diputados son chavistas y cuya legitimidad no reconoce el sector opositor que lidera Guaidó ni parte de la comunidad internacional.



Maduro encargó al nuevo presidente del Parlamento, el oficialista Jorge Rodríguez, que comenzara un nuevo proceso de diálogo con diferentes actores, para lo que formó una comisión especial dentro de la AN.



Hasta el momento, esa comisión ha dialogado con diferentes sectores del país como la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), la principal patronal del país, así como sindicalistas y distintos sectores políticos minoritarios.