He sido amenazada tres veces por talibanes: mujer afgana que abrió centro de yoga

Fakhria Momtaz, primera mujer afgana en abrir un centro de yoga, comentó en Sigue La W que “no tengo la certeza de qué va a pasar” si los talibanes toman el poder. “Sí tengo la certeza de la actitud de los talibanes respecto a los derechos de las mujeres. Está claro que esos derechos no existen para los talibanes”.

En 1996, cuando los talibanes tomaron el control del país luego de la guerra civil de Afganistán que empezó en 1992, las mujeres vieron disminuir sus derechos. No podían acudir a la escuela después de los 8 años; no podían trabajar al menos que fuera personal de salud, y este estaba muy limitado; no podían movilizarse sin un hombre de su familia, así como muchas otras restricciones. En caso de ser violadas estas normas impuestas por el grupo extremista, las mujeres corrían el riesgo de ser ejecutadas o azotadas públicamente.

“Nuestra comunidad conoce a los talibanes, pero el verdadero reto es que tenemos un gobierno corrupto. La estrategia no es clara, muchas personas no están satisfechas con la situación. No solo las mujeres, sino las nuevas generaciones también”, explicó Momtaz, añadiendo que “las mujeres de Afganistán han cambiado. Las de hoy quieren estudiar, trabajar en áreas diferentes, aman el empleo, el viaje. No son las mismas que eran hace 20 años. Han logrado el cambio del velo islámico”.

“He sido amenazada por tres grupos extremistas de los talibanes. En los 20 años previos, no había pasado. Me da miedo lo que pueda suceder con un régimen talibán”, sentenció.

Tras la invasión de Estados Unidos a Afganistán en 2001, los talibanes fueron expulsados a Pakistán. Esto permitió que los derechos de las mujeres aumentaran considerablemente, aunque no a niveles de occidente. Antes de dicha invasión, en 1996 esta facción fundamentalista islámica sunní controlaba la mayor parte del país. Debido a su visión con respecto a la mujer y su interpretación del Corán, los talibanes querían crear “un ambiente seguro donde la castidad y la dignidad de las mujeres puedan ser sacrosantas una vez más”.

Es por esto por lo que muchas mujeres afganas temen que, luego de la retirada del ejército de los Estados Unidos el próximo 31 de agosto, el avance de dos décadas que han tenido los derechos de las mujeres se desvanezca. Previamente a la derroca del gobierno talibán, en aquel 2001, las mujeres estaban obligadas a usar el burka; no podían asistir a la escuela después de los 8 años; no podían movilizarse sin un hombre miembro de su familia; no podían hablar en voz alta en público; todas las mujeres, excepto el personal de salud, debían ser excluidas del empleo.