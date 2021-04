Hombre afirma que es el hijo secreto del príncipe Carlos y Camilla Parker

Simon Dorante-Day, de 55 años, es un australiano que asegura que es un hijo nacido en la clandestinidad de la relación de adolescentes de los monarcas. Durante gran parte de su vida se ha dedicado a comprobar que es el primogénito de la pareja real y lucha por ocupar su lugar en la familia británica.

De acuerdo a su fecha de nacimiento, en 1965, tiempo en la que el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles tenían 17 años y 18 años, respectivamente, él habría sido concebido y dado en adopción a los ocho meses de edad.

Los encargados de darle un hogar al presunto 'royal' fue una familia cercana a los Windsor. Sus abuelos adoptivos, Winifred y Ernest Bowlden, habrían trabajado para la Reina Isabel II y el príncipe Felipe en una de sus casas reales en los años 60.

Esta historia empezó a tomar conciencia en su mente cuando su abuela le aseguró que él era el hijo secreto de la pareja. Desde aquel entonces ha emprendido una batalla legal para obligar a sus supuestos padres biológicos a realizarse una prueba de ADN que terminé por aclarar su situación de hijo legítimo.

Aunque ha presentado la solicitud en cuatro ocasiones a los tribunales, ninguna ha tenido éxito ya que indican que su relato carece de argumentos sólidos.

En su cuenta personal de Facebook Dorante-Day publica constantemente contenido relacionado con la familia real, como fotografías y videos.

Hace poco, uno de sus seguidores le envió una comparación que hizo entre la Reina Isabel ll y su hijo menor Liam. Dorante-Day no dudó en demostrar su asombro por el parecido que vio entre ambos: "Uno de mis seguidores hizo la comparación, me la envió y me quedé sin palabras. Mucha gente está reaccionando porque es difícil negar la similitud".