Hombre compró un carro para su hijo y lo pagó con monedas

Un hombre de Zhoukou, en la provincia de Henan, China, le compró un carro a su hijo, el cual le costó 51.000 yuanes. Pero lo que más les llamó la atención a los trabajadores del concesionario es que pagó el vehículo con solo monedas, explicó el portal My Drivers.

Cheng, una de las trabajadoras del concesionario, contó que todos quedaron sorprendidos cuando al momento de cerrar la venta del carro, el hombre sacó costales con monedas y pagó los 51.000 yuanes, es decir, más de 30 millones de pesos colombianos.

Los empleados tuvieron que contar todo el dinero y organizaron las monedas porque había desde cinco centavos de yuan hasta un yuan.

Según Cheng, 20 empleados duraron tres horas contando el dinero para poderle decir al hombre que la plata estaba completa.

El video de los trabajadores organizando las monedas se volvió viral y muchas personas admiraron la paciencia que tuvieron para poder cerrar la venta.

A father in China was able to pay for a car for his son using only pocket change. The man entered the dealership with 17 bags of coins totaling 51,000 yuan ($7,872). It took 20 employees and 3+ hours to count all of it—but he left with the car when all was said and done. pic.twitter.com/pstGANKiqy