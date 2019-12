Hospital en EE.UU. admite haber practicado delicado trasplante al paciente equivocado

Directivas del Virtua Our Lady of Lourdes, centro médico ubicado en New Jersey, Estados Unidos, admitieron la ocurrencia de un preocupante error por parte del personal de institución, al haber adelantado un trasplante de higado a un paciente equivocado.

Según el informe del hospital, el error, ocurrido el pasado 18 de noviembre, estuvo inducido por la casualidad de la existencia de paciente homónimos, es decir con el mismo nombre, que además tenían la misma edad, haciendo que la persona a quien debía ser trasplantado el órgano, no lo recibiera, y por el contrario, otra, que casualmente también estaba en la lista de espera por el mismo procedimiento médico lo obtuviese.

En su comunicado, el centro médico especializado asumió la responsabilidad de lo ocurrido, reconociendo la "magnitud del error", afirmando además que es un fallo poco común que pudo haberse prevenido con un proceso de verificación adicional, y señalando que ya fueron tomadas las medidas pertinentes para sancionar a los responsables y prevenir un nuevo evento.

El hospital también señaló que es un fallo sin precedentes en las más de 4 décadas de funcionamiento de la institución especializada en trasplantes.

Adicional a lo anterior, el hospital confirmó que la paciente afectada con el error; es decir quien debía ser operada, también fue sometida a cirugía, y actualmente se recupera del procedimiento.