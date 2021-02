Israel enviará vacunas a otros países, incluyendo Honduras y Guatemala

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó hoy de que su país enviará vacunas contra el coronavirus a otros países que, según medios locales, incluirían a Honduras y Guatemala, además de Hungría y República Checa.



"Durante el último mes se ha acumulado una cantidad limitada de vacunas sin usar y, por ende, hemos decidido asistir a los equipos médicos de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y a varios otros países que han contactado a Israel, con una cantidad simbólica de vacunas", señaló Netanyahu en un comunicado.

Mientras que hasta el momento no se han difundido detalles sobre la cantidad de vacunas destinadas a la ANP ni si excederán las 3.000 que Israel aún debe enviar a las autoridades palestinas en base a un acuerdo del mes pasado, sí trascendió en medios locales el listado de países a los que se enviarían algunas de esas dosis acumuladas.



Los cuatro países mencionados son algunos de los principales aliados diplomáticos de Israel. Mientras que Guatemala, al igual que Estados Unidos, trasladó su embajada a Jerusalén en 2018, las autoridades de Honduras, Hungría y República Checa han prometido en más de una ocasión que seguirían el mismo camino y ya han abierto oficinas con estatus diplomático en la Ciudad Santa.



Según explicó Netanyahu, que señaló que fueron muchos los países que pidieron vacunas a Israel, la disponibilidad de dosis almacenadas con las que cuenta su país no le permitirán "brindar una ayuda significativa" hasta no haber terminado la inoculación de su población.

Hasta el momento, Israel, con poco más de nueve millones de habitantes, ha inoculado ya a 4,5 millones de personas con la primera dosis de la vacuna de Pfizer y a más de tres millones también con la segunda.



Tras un tercer confinamiento nacional de seis semanas, el país avanza en una desescalada, apoyada en su veloz campaña de vacunación y que esta semana incluyó la reapertura de centros comerciales, bibliotecas y museos para toda la población y de gimnasios, piscinas, hoteles y espacios para eventos deportivos o culturales para quienes hayan pasado una semana desde ser administrados con la segunda dosis de la vacuna.