La campaña de Trump pide un recuento parcial en el estado clave de Wisconsin

La campaña de reelección del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles su petición de un recuento parcial de los votos en el estado clave de Wisconsin, donde el mandatario electo, Joe Biden, ganó por más de 20.400 papeletas.



Dos semanas después de asegurar que solicitaría ese nuevo cómputo, el equipo de Trump confirmó en un comunicado que planeaba presentar este miércoles una petición que no afectaría a todos los sufragios emitidos en el estado, sino únicamente a los de dos condados de tendencia demócrata.



Es improbable que ese recuento limitado pueda cambiar el resultado general en Wisconsin o acercar a Trump a la reelección, pero sí podría retrasar el reconocimiento de la derrota por parte del presidente.



La financiación del recuento correrá de cuenta del bolsillo de la campaña de Trump, que ya ha hecho una transferencia por valor de 3 millones de dólares a la Comisión de Elecciones de Wisconsin.

El precio es menor a los 7,9 millones que habría costado solicitar un recuento de las papeletas en todo el estado, y el anuncio de la campaña llega al filo de la fecha límite impuesta por el estado para tomar la decisión, que era este miércoles a las 17.00 hora local (23.00 GMT).



El recuento se llevaría a cabo únicamente en los condados de Milwaukee, la ciudad más poblada del estado y de tendencia demócrata, y de Dane, la segunda circunscripción con más población de Wisconsin y donde se encuentra la capital estatal, Madison.



Entre ambos condados se emitieron unos 800.000 votos, y una vez que las autoridades estatales lo acepten, los trabajadores electorales tendrán 13 días para volverlos a contar, hasta el 1 de diciembre, cuando hay que certificar los resultados según la ley de Wisconsin.



Al anunciar la decisión, la campaña alegó, sin aportar pruebas, que pudo haber "papeletas emitidas por correo emitidas o alteradas ilegalmente, y consejos ilegales dados por funcionarios estatales que habrían permitido que se incumplieran las leyes de Wisconsin sobre cómo identificarse para votar".

"No se puede confiar en la integridad de los resultados de las elecciones sin un recuento en estos dos condados y una aplicación uniforme de los requisitos de Wisconsin para votar por correo", dijo en el comunicado un abogado de la campaña, Jim Troupis.



La estrategia legal de la campaña de Trump para cuestionar los resultados en varios estados clave no está dando resultados significativos, y este martes, la Corte Suprema de Pensilvania les propinó un nuevo revés, al negar que las autoridades de Filadelfia hubieran gestionado mal el proceso de observación de la votación.



Para dar la vuelta al resultado de las elecciones, la campaña de Trump tendría que imponerse en recuentos o demostrar ante los tribunales un fraude mayúsculo no solo en uno, sino en múltiples estados clave, algo extremadamente improbable.



Según las proyecciones de los principales medios de comunicación, Biden superó con creces los 270 votos en el Colegio Electoral que dan las llaves de la Casa Blanca, con 306 frente a los 232 de Trump; pero el actual mandatario se niega a reconocer la derrota y tiene bloqueado el proceso de transición.