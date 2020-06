La COVID-19 ha expuesto la fragilidad humana y cuestiona nuestra existencia: experta

La pandemia de la COVID-19 ha impactado de manera traumatizante en las sociedades al exponer nuestra fragilidad y cuestionar nuestra existencia, apuntó una especialista de la Facultad de Psicología (FP) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Además, la psicóloga Laura Laguna Lamas dijo que el virus "irrumpió rápidamente nuestra vida y tranquilidad", con efectos como incertidumbre, ansiedad, muerte y crisis económica.



"El virus SARS-CoV-2 cuestiona nuestra existencia", aseguró Laguna Lamas, mediante un comunicado distribuido este sábado por la institución.



"Es un hecho que algún día moriremos, pero tener una enfermedad cerca que lo concrete, nos exacerba", añadió.

Ante ellos, la experta consideró importante "que en la práctica clínica los especialistas de la salud mental reconozcan y piensen en esa situación".



La especialista señaló que con las medidas de prevención como el confinamiento "nos hemos separado de tajo de nuestros familiares y amigos y de la interacción social" que brindan los centros laborales y escolares, provocando ansiedad por separación.



En la conferencia virtual "Reflexiones sobre la práctica clínica en tiempos de COVID-19", Laguna Lamas recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió del impacto de la pandemia en la salud mental de la población, por lo que los psicólogos clínicos "debemos estar preparados".



Ante este escenario, la especialista comentó que diversas instituciones como la UNAM han brindado información para que la comunidad sepa identificar los síntomas emocionales.



MECANISMOS DE DEFENSA

Explicó que debido a que el riesgo de contagio y de morir es real, sobre todo si las personas padecen comorbilidades como diabetes o hipertensión, y ante la angustia que eso produce, la población ha hecho uso de mecanismos de defensa.



Entre otros, "negar la existencia de la enfermedad, hasta tener regresiones (como enuresis en los niños) e idealizaciones (creer que vendrá algo mágico que nos ayudará)".



"No sabemos qué pasará o cómo lo resolveremos. A la crisis sanitaria se suma la situación económica, y ello trae una vivencia de vulnerabilidad. La pandemia nos ha impactado de manera traumatizante; hay una excesiva cantidad de energía psíquica que el aparato mental no puede procesar", apuntó.



La psicóloga resaltó que en estos momentos necesitamos redes de apoyo, pero al mismo tiempo el otro resulta amenazante, porque nos puede contagiar. "Nuestro aparato mental tiene que lidiar con todo eso".



Bajo este escenario, la especialista indicó que la intervención en crisis "es una especie de primeros auxilios psicológicos para tratar de restablecer el equilibrio, basándose en las esferas cognitiva, emotiva, interpersonal, somática y afectiva".



Explicó que los especialistas se pueden enfrentar con una crisis cuando un paciente recibe un diagnóstico positivo de coronavirus, un familiar fallece, cuando no pudo despedirse de la persona que murió o cuando nos tenemos que alejar de un ser querido porque está infectado.



"En estos tiempos, la calidez que los especialistas de la salud mental tengan con los pacientes (desde la tecnología digital) implicará un plus", finalizó.



Este viernes, México registró un nuevo récord diario de contagios de la COVID-19 con los 5.222 notificados para llegar a los 139.196 casos desde el inicio de la pandemia, además de que reportar 504 decesos en la jornada para un acumulado de 16.448.