La historia de una joven en Boston con problemas económicos para entrar a la universidad

Kimberly Landaverde, de 17 años y una de las jóvenes que forman parte de la edición “The Lost Year” de la revista Time, contó en La W que durante la pandemia “ha sido mucho más difícil porque no solamente tengo que lidiar con mi último año de estudio, sino también con el aspecto económico de mi familia”.

“Como estudiante que quiere ingresar a la universidad es difícil cuando tengo que ser yo la que busca becas o de asistencia federal”, indicó.

Por otro lado, señaló que ha estado aplicando a universidades y he recibido las aceptaciones, “pero como no he recibido mis paquetes financieros, todavía no puedo saber si puedo ir o no a la universidad”.