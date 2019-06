La ONU señala vital evitar una escalada en el golfo Pérsico

El secretario general de la ONU, António Guterres, insistió en que el acuerdo nuclear iraní firmado en 2015 sigue siendo un "instrumento muy bueno" y aseguró que es "esencial" evitar una escalada en el golfo Pérsico.



Guterres reflejó esas opiniones en una rueda de prensa que ofreció en Osaka, donde la ONU es una de las instituciones invitadas a la cumbre del G20 que se desarrolla desde hoy y hasta el sábado en esta ciudad japonesa.



"El JCPOA es un instrumento muy bueno. Ha conseguido estabilidad y es muy importante que sea preservada", afirmó Guterres refiriéndose a las siglas en inglés del acuerdo nuclear firmado por Irán y seis países en 2015.



La Administración de Donald Trump decidió retirar de este acuerdo a Estados Unidos en 2018 y el Gobierno de Teherán ha informado en las últimas semanas que dejará de cumplir algunos de los compromisos adoptados en ese convenio.



Esas decisiones se producen en medio de una escalada de la tensión en la región, con el refuerzo militar de Estados Unidos en la zona.



"Obviamente es esencial impedir una escalada en la situación en el golfo y evitar una confrontación", agregó Guterres.



Aunque el tema no figura en la agenda formal de la cumbre del G20, el secretario general de la ONU reconoció que es una "gran preocupación" para los líderes presentes en la reunión de Osaka.



Antes de ofrecer su rueda de prensa, Guterres se reunió con el presidente chino, Xi Jinping. En esa ocasión, el gobernante chino dijo que la situación en el golfo está en una "encrucijada" para preservar la paz mundial.



El presidente estadounidense, Donald Trump, se refirió hoy brevemente a las tensiones con Irán durante su encuentro bilateral con el primer ministro indio, Narendra Modi, al reiterar que "hay mucho tiempo" todavía para resolver esa crisis.



"No tenemos prisa, pueden tomarse su tiempo. No hay absolutamente ninguna presión en cuanto al tiempo. Esperamos que se solucione al final. Si es así, bien, y si no, ustedes se enterarán", zanjó Trump.



Por otra parte, Guterres, en su rueda de prensa y al referirse a la cumbre del G20, recordó que la reunión se celebra en un momento de "alta tensión" y en medio de "algunas incertidumbres" en cuanto a la situación económica global.



Destacó especialmente los retrasos que existen para luchar contra el cambio climático, por una parte, y para cumplir con los objetivos para el desarrollo fijados en la agenda del 2030.



"Hay que acelerar la movilización de recursos", insistió.