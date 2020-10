Los puntos sobre la mesa: así se desarrolló el debate por la Vicepresidencia de EE.UU.

Sentados a más de tres metros de distancia el republicano Mike Pence y su rival demócrata, la senadora de California Kamala Harris, realizaron el único debate por la Vicepresidencia de Estados Unidos.

El debate moderado por Susan Page, jefa de la oficina de Washington de USA Today, tuvo seis temas claves que se desarrollaron en 90 minutos en el Salt Lake City, en Utah.

Como primer tema de debate se planteó el manejo de la pandemia de Covid-19:

Kamala Harris inició diciendo que la pandemia ha sido la peor tragedia del país y especificó que la gestión del presidente Trump ha sido la peor falla de cualquier presidencia en la historia del país.

“El 28 de junio, el vicepresidente y el presidente fueron informados de la naturaleza de la pandemia. Qué es letal, que se transmite por el aire y que afecta a los pequeños. Y no le dijeron al pueblo. ¿Pueden imaginar que hubieran hecho si lo hubieran sabido? Ellos lo cubrieron”, dijo la candidata.

Además, agregó que el candidato a la presidencia Joe Biden sí tiene un plan para la administración de la vacuna con la que esperan poder controlar la pandemia.

Por su parte, Pence destacó que el presidente Trump ha puesto la salud de las personas por encima de todo y el sustento de este argumento fue el prohibir los vuelos provenientes de China: “Antes de que hubiera más de cinco contagios hizo algo que nadie más hizo. Suspendió los vuelos. Biden se opuso, dijo que era xenofóbico. Pero eso salvó cientos de miles de vidas”.

En el marco del mismo tema, le preguntaron a Harris si utilizaría una vacuna de Covid-19 aprobada por Trump, a lo que ella respondió que si ésta tuviera la aprobación de las autoridades sanitarias, sería la primera en usarla, pero que definitivamente no lo haría si solo fuera aprobada por el actual presidente.

La economía: crisis de empleos

En el segundo tema del debate hubo una mayor discrepancia entre las partes, pues los dos candidatos expusieron sus diferencias en cuanto al mérito del crecimiento del país.

Por su parte, Harris aseguró que existe una gran diferencia entre Biden y Trump: “Biden cree que uno determina la salud y fortaleza de la economía a través de sus trabajadores y sus familias. Trump, por el contrario, lo hace a partir del estado de la gente rica. Es por eso que pasó un recorte de impuestos para el 1 por ciento más rico”.

Agregando también que Biden se va a deshacer de la ley de impuestos para destinar ese dinero a la infraestructura, energías renovables, innovación y educación.

En cuanto a Pence, señaló que “Biden va a incrementar sus impuestos en su primer día. Trump sumó 11,6 millones de trabajos y no reparó en gastos para ayudar al pueblo americano. Quieren subir los impuestos, enterrar nuestra economía bajo un ‘Green New Deal’ de 2 billones de dólares, deshacerse de los combustibles fósiles y del fracking”.

Sin embargo, antes de cerrar el segundo tema, la candidata de California interrumpió para aclarar que: “Biden no va a aumentar los impuestos a las personas que ganan menos de 400 mil dólares anuales, tampoco va a terminar el fracking”.

Cambio Climático:

Con respecto a las propuestas o proyectos que cada uno tiene para combatir el cambio climático, el candidato republicano dejó claro que trabajará en reducir las emisiones de carbono mediante innovación y así poder crear un medio ambiente más estable.

Al respecto, Harris comentó que Biden no va a prohibir la fracturación hidráulica y que su plan económico será guiado a la energía renovable.

La relación con China:

El penúltimo tema del debate se trató de las relaciones que tiene Estados Unidos y que mantendrá el Gobierno con China.

Para empezar, Pence no tardó en resaltar que China tiene la culpa del Covid “Trump no está feliz con ello y lo ha dejado en claro. China y la Organización Mundial de la Salud (OMS) no han sido directos con el pueblo americano”.

En tanto, Harris fue clara al decir que: “el enfoque de Trump hacia China ha llevado a que se pierdan muchas vidas, él ha tratado de eliminar todos los logros que consiguió Obama. Debido a esa guerra fallida se han perdido demasiados empleos y a eso se debe la recesión laboral en nuestro país”.

La Corte Suprema y la abolición del aborto

Este tema se tocó debido a la vacante en el máximo tribunal del país, para la cual Trump nominó a la jueza conservadora Amy Coney Barret, luego de la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg.

En esta oportunidad, Pence respaldó la decisión de Trump al expresar que Amy debe ser la nueva integrante de la Corte. Asimismo, dejó claro que es provida y no tiene que pedir perdón por eso.

En cuanto a Harris, fue enfática en decir que ella apoya la despenalización del aborto debido a que cree totalmente que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo.

Como últimos temas, se debatió el racismo y cómo asumiría cada uno la responsabilidad si fuese elegido como fórmula vicepresidencial.