Los talibanes han cambiado en su carácter: diputada en el Parlamento afgano

Los talibanes han tomado el control de Afganistán luego de la retirada de las tropas de Estados Unidos después de 20 años. La toma de poder anticipa un escenario complicado en la sociedad de este país.

Elay Ershad, diputada en el parlamento afgano, manifestó en La W que “tomé la decisión de quedarme con mi gente porque amo mi país y amo a mi pueblo”.

Indicó que “las creencias religiosas de los talibanes no han cambiado, pero con respecto al carácter sí. Lo que hemos visto en estos cuatro días es el cambio y no hemos visto que hayan maltratado a una mujer”.

Dijo que “no puedo hablar sobre lo que puede pasar en el futuro, pero hasta el día de hoy se han portado bien. Recuerdo cuando era niña que bajo el régimen talibán se escuchaban helicópteros y explosiones. Esperamos que mantengan las promesas hacia las mujeres”.

Elay Ershad también expresó que “para nosotros lo más importante es la paz porque sin la paz no hay escuelas y no podemos pensar en la economía. No puedo decir cosas malas porque no he visto nada hasta el momento”.

Además, señaló que “no tengo familia en Afganistán, todo están en el extranjero. Las personas me dicen que me tengo que ir de ahí, pero la gente votó por mí y el pueblo me necesita ahora más que nunca”.