Los videos más impactantes del caos en EE.UU. por muerte de George Floyd

En medio de las protestas que se organizaron, después de la muerte de George Floyd, un afrodescendiente que falleció luego que un policía estuviera por largos minutos sobre su cuello, y estele suplicara que se retirara porque no podía respirar, multitudes de personas salieron a las calles de Estados Unidos para exigir justicia.

Este hecho, ocasionó que muchos americanos con cárteles en mano y arengas, le reclamaran al gobierno de Donald Trump acabar con los actos de racismos y el abuso de poder por parte de la policía de esta nación.

A pesar, que muchas de las manifestaciones, fueron simbólicas y pacíficas, en otras, los protestantes mostraron su descontento y comenzaron a tacar patrullas de policías, bancos, almacenes e instalaciones de medios de comunicación.

Aquí, alguno de los videos de la toma de las ciudades por parte de los manifestantes:

RIGHT NOW: Tucson takes to the streets to protest the murder of George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Dion Johnson, Jose Antonio, & every single life stolen by state sanctioned violence & racism.



No justice, no peace. #BlackLivesMatter #BLM pic.twitter.com/MWzhLTXiPP